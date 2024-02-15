找准產業創新主攻方向

中評社北京2月15日電／中央經濟工作會議強調，“要以科技創新推動產業創新，特別是以顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模式、新動能，發展新質生產力”。當前，全球科技創新進入空前密集活躍的時期，新一輪科技革命和產業變革正在重構全球創新版圖、重塑全球經濟結構。產業創新是推動高質量發展的關鍵動力，是實現經濟結構優化升級的重要途徑，對於不斷解放和發展生產力、推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，都具有重要意義。



經濟日報發表北京師範大學經濟與工商管理學院副教授王海成文章表示，以科技創新推動產業創新，以產業升級塑造競爭新優勢，關鍵是要找准具有戰略性、牽引性的主攻方向，有的放矢，集中力量激發新動能。



文章提出，一是堅持把科技創新作為主動力，積極發展新領域、開辟新賽道。一個產業的興起，始於根本性的基礎技術和產品創新。新技術、新產品通過採用新的材料和組件，以新的性能和功能滿足市場需求，隨著生產規模和市場需求持續擴大，逐漸形成了新的產業。當前，通用人工智能、生命科學、新能源等前沿技術領域迎來突破性進展，處於從蓄勢待發到群體迸發的關鍵時期，正在引領產業發展的新方向，並醞釀著全球創新格局的重大調整。



要根據產業創新當下急需和長遠發展需要，不斷加強應用基礎研究和前沿技術研究。需強化企業科技創新主體地位，在關鍵領域、“卡脖子”環節下大功夫，力爭在重要科技領域成為領跑者，在新興前沿交叉領域成為開拓者；培育壯大新興產業，打造生物製造、商業航天、低空經濟等若干戰略性新興產業，開辟量子、生命科學等未來產業新賽道；以發展智能製造推動產業技術變革和優化升級，推動製造業產業模式和企業形態轉型升級。通過鼓勵發展創業投資、股權投資，支持長期資本、耐心資本更多投向科技創新和產業創新；加快技術攻關突破和成果應用，大力推進科技創新和產業創新深度融合。



二是打破產業邊界，在產業融合發展中推進產業創新。回顧歷次科技革命，往往是技術進步在某個行業或領域形成重大技術突破，帶動相關行業或領域實現創新性發展，最終成長為主導產業和支柱產業。與以往不同，新一輪科技革命和產業變革更多體現為通用性科技革命，不僅拓展了產業發展空間，而且使在現有產業交叉融合邊界上實現創新突破成為可能。特別是數字技術加速滲透、數字經濟迅猛發展，推動各類資源要素快捷流動、各類經營主體加速融合，促使經營主體重構組織模式，實現跨界發展，進而催生產業創新。



要持續破除市場准入壁壘，構建並完善與產業融合發展相適應的體制機制，促進戰略性新興產業之間、新興產業與傳統產業之間、產業上下游各環節之間的高度協同耦合，加快發展工業設計等生產性服務業，培育服務型製造等新業態新模式。打造一批先進製造業和現代服務業深度融合服務平台、示範載體和標杆企業，特別是要加快推動數字經濟和實體經濟融合發展，推動製造業、服務業、農業等產業數字化，利用新技術對傳統產業進行全方位、全鏈條改造，發揮數字技術對經濟發展的放大、叠加、倍增作用。

