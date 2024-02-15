節日消費折射經濟活力

中評社北京2月15日電／龍騰虎躍慶新春，紅紅火火中國年。商務部發布數據顯示，自農曆臘月初八啟動“全國網上年貨節”以來，網絡零售額近8000億元，比去年同期增長接近9%，實現2024年網絡消費“開門紅”。相關平台數據顯示，春節期間旅遊消費預訂量較去年增長約7倍。



大街小巷張燈結彩，商場超市人頭攢動，鄉鎮大集年味濃厚，線上購物熱火朝天。春節是我國重要的傳統佳節，也是居民消費旺季。從春節消費這扇窗口，可以觀察中國經濟的韌性與活力。



滿滿“購物車”，折射經濟活力。一代人有一代人的年味，如今人們的年貨採購清單上，早已不再是瓜果糖茶“包打天下”。智能手表、無線耳機、戶外運動裝備、美容儀、智能小家電等綠色健康、科技智能的商品，受到年輕人青睞；哈爾濱紅腸、錫林郭勒羊肉、金華火腿、五常大米、江西山茶油……天南海北的不同風味在餐桌上碰撞；得益於跨境物流和跨境電商的發展，智利車厘子、挪威三文魚、厄瓜多爾大蝦、法國紅酒等“洋年貨”帶來別樣“年味”。北上滑雪、南下衝浪、觀劇看展、賞花觀燈，文體旅融合讓節日更喜慶、更歡快；國貨、國潮、國韵產品成“新寵”，龍年生肖產品、非遺年畫、拜年服、虎頭帽、馬面裙等傳統文化產品走俏，拜年表情包、壁紙、紅包封面等“電子年貨”不斷上新，滿滿儀式感中彰顯文化自信。



政策“組合拳”，釋放消費潛力。商務部門結合春節消費特點，啟動為期一個月的“全國網上年貨節”，圍繞“數字、健康、綠色”做文章，引領消費活動新時尚。文化和旅遊部組織開展“歡歡喜喜過大年”2024年春節主題文化和旅遊活動，涵蓋惠民文藝演出、非遺體驗展示、旅遊休閑消費、文博展覽展出等多個領域。各地緊扣節日需求，開展各具特色的促銷活動。比如，圍繞家居消費，天津等地開展家具家電直播專場、特賣補貼等活動；圍繞國潮消費，浙江等地開展“非遺年貨節”等活動，推出更多國貨“潮品”；圍繞場景體驗，陝西等地開展“夜長安潮長安”等活動，全方位提升消費體驗。春節期間，多地還發放面向文化旅遊、百貨餐飲、汽車家電等領域的消費券，進一步激發節日經濟效應。



新春“開門紅”，帶動“全年紅”。消費是最終需求，既是生產的最終目的和動力，也是人民對美好生活需要的直接體現。2023年，消費成為經濟增長的主動力，社會消費品零售總額創歷史新高，餐飲收入首次突破5萬億元，最終消費支出對經濟增長貢獻率達82.5%。我國擁有超大規模市場，消費規模穩步擴大、結構持續優化、業態不斷豐富的趨勢沒有變。從熱氣騰騰的年貨消費、預訂火爆的酒店民宿等情況看，今年春節乃至全年消費的整體表現值得期待。



火熱的消費熱情，需要周到的呵護。春節期間，各地各部門要做好“米袋子”“菜籃子”“果盤子”等重要民生商品的保供穩價工作，嚴把食品和質量安全關，加強價格波動監測，強化價格監管執法，為群眾放心消費、開心過年提供保障。



來源：經濟日報 作者：熊麗

