發展數字消費為擴大內需提供新引擎

中評社北京2月15日電／中央經濟工作會議提出，要培育壯大新型消費，大力發展數字消費。數字消費是以數據和數字技術為基礎，通過數字化手段優化傳統消費的流程和體驗，為消費者提供更加便捷化、個性化、多元化商品和服務的消費模式。在數字消費模式中，消費者可以隨時隨地通過手機、電腦等設備，享受沉浸式的購物體驗，輕鬆購買到心儀的商品和服務。



作為新型消費的代表性領域，數字消費的快速發展不僅給消費者帶來了便利和舒適，也逐漸成為激發消費潛力、拉動內需和推動經濟發展的重要引擎。近年來，我國數字消費快速發展，據國家統計局最新數據顯示，2023年全國網上零售額達154264億元，比上年增長11.0%。其中，實物商品網上零售額130174億元，增長8.4%，占社會消費品零售總額的比重為27.6%，創歷史新高。數字消費在激發消費潛力、擴大內需方面發揮的作用日益顯著。



數字消費打破了時空限制，不僅使消費者可以隨時隨地購買到全球的商品和服務，還能夠拓展新的數字消費場景，激發出消費潛力。目前，我國在實踐領域已經做了諸多數字消費場景的創新。例如，在文旅消費領域，很多地方積極提升文化遺產和特色景區的數字化應用水平，針對特色景點和文化遺產搭建數字雲平台，虛擬景區、旅遊直播、沉浸式場館、超高清全景視頻等數字文旅產品不斷湧現。在醫療消費領域，線上醫療消費場景不斷豐富，在線問診可即時快捷地獲得醫療問診服務，遠程醫療能更好協調醫療資源分布不均的問題。與此同時，醫藥電商也更好提供在線購藥、在線處方、即時配送等服務，以不同的數字場景滿足數字消費者的各類醫療需求。在支付消費領域，數字人民幣消費場景不斷擴增，現已涵蓋購物、公共交通、政務服務、跨境支付、數字娛樂、慈善捐贈等多個線上線下場景，為數字消費者的支付消費帶來了極大便利。在教育消費領域，信息通信業也在加速打造智慧課堂、智慧教研、遠程教育等數字化教育場景。數字消費新場景的不斷湧現，為消費者提供了更加豐富多樣的數字消費選擇，不斷激發出消費潛力。



當然，我們在深刻認識到數字消費對激發消費潛力起到重要作用的同時，也要充分認識到數字消費還存在城鄉發展不均衡、數字人才供給不充分、數字消費市場環境有待優化等實際問題。因此，以數字消費擴大內需還需做到以下幾個方面。

