消費金融合規經營謀發展

中評社北京2月15日電／春節假期是消費信貸服務的重要節點，消費金融公司近期紛紛推出優惠活動，“加碼”服務春節消費市場。根據金融監管總局公告的最新名錄，當前持牌消費金融公司達31家。招聯消費金融、興業消費金融、馬上消費等行業頭部公司，無論在資產規模還是消費信貸產品創新力上均位於行業前列，持續引領行業發展。



消費金融機構近年來的持續擴圍不僅豐富了我國金融機構類型，還滿足了不同客群不同層次的消費需求，對擴內需促消費的支持力度不斷強化。與此同時，值得注意的是，消費金融公司的合規經營情況也備受各界關注。監管數據顯示，2023年，監管部門開出的涉及消費金融公司的機構罰單總數為8張，涉及7家機構，被罰沒總金額超300萬元，較2022年有所減少。



從整體來看，消費金融公司近年來經營更為規範，一方面是由於政策法規的日益完善。《消費金融公司管理辦法(徵求意見稿)》於去年發布，該意見稿提高了消費金融機構主要出資人的資產、營收指標、最低持股比例，還明確將消費金融機構最低註冊資本金從3億元提高至10億元等，從諸多方面進一步對消費金融公司提出監管要求，為消費信貸業務立下規矩。另一方面，合規經營也是消費金融公司內在規範發展的需要。雖然監管部門持續的嚴格監管有效提升了行業整體合規水平，但是部分消費金融公司內控存在缺失，合規水平仍亟待提升。從消費金融行業近年來發展勢頭看，由於行業分化大，不少中部、尾部公司增長乏力，有的甚至需要控股母行“補貼”勉強維持經營，這些公司亟需進一步創新適銷對路的產品，提高產品對用戶的吸引力，而合規是產品創新的前提。



消費金融公司合規經營更是保護消費者合法權益的需要。消費金融公司設立的初衷，就是致力於為商業銀行無法惠及的長尾用戶提供新的金融服務，衹有合規展業才能贏得消費者的認可。當前，開拓線上化渠道已經成為消費金融機構攬客利器。尤其是一些實力較強的公司在消費場景、貸款產品等方面進一步細分市場、精準對接客群，服務消費市場新風口，不斷拓展金融服務的廣度。在各地全面發力消費市場的大背景下，消費金融公司必然服務更廣泛的消費者，合規經營更要常抓不懈。



對於監管部門而言，在鼓勵消費金融公司增強自身實力、實現穩步擴張的同時，要進一步加強消費金融公司監管並防範相關風險，為消費者提供更高質量的金融服務。



來源：經濟日報 作者：王寶會



