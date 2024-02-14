日在野籲自民黨就回扣問題召開政治倫理審查會

中評社香港2月14日電／日本在野黨在14日的眾院預算委員會會議上，針對自民黨派系政治集資宴會收回扣事件，要求安倍、二階兩個派系的高層等出席政治倫理審查會進行說明。首相岸田文雄稱“將敦促盡到說明責任”，但未明確表示是否召開政治倫理審查會。另一方面，岸田表示有意完善法律使包括派係在內的政治團體有義務接受外部監查，他稱“出於提高國民信任度的觀點是有意義的”。



共同社報導，立憲民主黨議員山井和則批評自民黨13日公佈的對全部所屬國會議員展開的問卷調查結果並不充分，要求召開政治倫理審查會。他強調：“不負起說明責任就無法防止再次發生。如果不出席政治倫理審查會，將把知情人召至預算委員會或進行證人傳喚。”



岸田僅表示：“在國會也盡到說明責任很重要。將結合本人的意向，由國會作出判斷。”他同時稱“黨盡到說明責任很重要，正在就此對各相關人士做工作”。



立民黨議員藤岡隆雄指出，如果議員作為個人收取了派系宴會返還的資金則相當於雜項收入，存在逃稅嫌疑。岸田說明稱，在自民黨的問詢調查中“未發現個人收受的情況”。



鑑於收回扣事件，岸田表示將在3月的黨大會上修改黨章，使政治團體的會計責任人被逮捕、起訴時，能夠處分議員本人。



關於輿論對收回扣事件的批評，自民黨議員上野賢一郎指出“作為實際感受，似乎接近失去政權的2009年的狀況”。要求在《政治資金規正法》中採用議員承擔連帶責任的“連坐制”。



關於採用“連坐制”，岸田舉出存在對象政治團體的範圍及違反的類型等課題，並表示“關於議員未參與違法行為卻失去職務以及如何防止濫用制度，需要進行討論”。