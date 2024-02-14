日自民黨調查顯示85人未記載回扣

中評社香港2月14日電／日本自民黨13日公佈了鑑於派系政治集資宴會收回扣事件，對全部所屬國會議員展開的問卷調查結果。2018至2022年未記入政治資金收支報告的有85人（現任82人、選區支部長3人），總額約達5.7949億日元（約合人民幣2768萬元）。關於回扣，考慮到安倍派寫明“部分派系作出了不要記入報告的指導”。此外還有會計師審計中被指違規可能性的例子。在野黨加強批評，認為這是自民黨高層的內部調查，用途依然不明。



共同社報導，調查對象為目前脫離黨派的眾參兩院議長除外的374名現任國會議員以及10名選區支部長，總計384人。卸任的議員和退出自民黨的議員除外。因收回扣事件遭到逮捕、起訴的池田佳隆被除名，被立案的大野泰正和前眾議員谷川彌一已退黨，他們未包含在內。



自民黨向眾院預算委員會理事會出示了問卷調查結果。對於和事件相關議員，在野黨要求出席國會的政治倫理審查會，自民黨考慮根據問卷以及對未記載議員的詢問調查進行應對。



問卷調查顯示，未記載金額最多的是前幹事長二階俊博，達3526萬日元。之後依次為眾議員三林裕巳2954萬日元、前政務調查會長萩生田光一2728萬日元。金額超過1000萬日元的議員達到20人。82名現任國會議員中，安倍派76人、二階派6人。這6人中衛藤晟一現在轉至安倍派。