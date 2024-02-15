中評關注：韓國瑜翻身開啟新篇章

韓國瑜代表的韓流能否再起，牽動政壇變化。（中評社資料照） 中評社台北2月15日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜上任後，重新開啟他個人新篇章，走過高雄市長遭罷免的低潮，沉潛四年後再度崛起，韓大起大落的路徑圖可說是台灣政壇少見。這次重回高點，明顯感受出他的謹慎，接下來四年如何率領國民黨在三黨不過半的“立法院”制衡民進黨執政，甚至起到穩定兩岸作用，防止“台獨”形象鮮明的賴清德暴衝，都牽動台灣政壇及局勢變化。



韓國瑜重回“立法院”，坐上龍頭寶座後人氣重返高點，韓有多夯，從春節前署名春聯一推出造成轟動可見，春聯燙金版本一紙難求，網路上一度叫價到新台幣4800元，有高雄市議員一貼出來當晚馬上被人偷走，其人氣之高可見一班，都讓政界開始有韓流是否可能再起的討論。



但接下來擺在韓國瑜面前的考驗其實並不少，第一個關卡就是“立法院”將在20日開議，有外媒報導披露，力挺台灣的美國鷹派共和黨眾議員、美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）可能在21日率團訪問台灣，預計將會晤賴清德以及韓國瑜。



如果消息屬實，這將會是韓國瑜第一場的“國會”外交，面對美方，韓國瑜如何表述代表自己以及藍營路線的親美和中立場，屆時的一言一行都會是外界關注焦點。



除此之外，要如何推動讓朝野都滿意、人民也買單的“國會”改革，同樣會是韓國瑜接下來的難題之一。



而國民黨雖是“立院”多數黨，但在藍綠白三黨都不過半的情形下，接下來的“立法院”各種議題，藍白合或是綠白合都有空間，這都讓政治板塊移動充滿不確定性。因此，未來的朝野協商將是“國會”最大重點，負責主持的韓國瑜如何發揮熱情、真誠的長處，達到面面俱到的效果，都考驗著韓的政治智慧，也牽動未來政壇的變化。

