張凱鈞：民眾黨選後遍訪台商 對賴相當憂心

民眾黨台商事務委員會主委張凱鈞接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月15日電（記者 張穎齊）民進黨賴清德將於520就職，兩岸關係持續緊張。台灣民眾黨台商事務委員會主委張凱鈞接受中評社專訪表示，台商對此相當憂心，擔心兩岸之間會有很大的波折，但大家仍期盼，盡量重新建立起兩岸交流管道，也希望ECFA能持續、重啟服貿協議、恢復陸客來台，衹有這樣才能讓台灣經濟變更好、更安全。



張凱鈞，台灣大學資訊工程學系學士、美國匹茲堡大學資訊工程碩士、英國倫敦大學國王學院生物科學與資訊演算法博士。現為聯速科技負責人、民眾黨中央委員、民眾黨台商事務委員會主委。



張凱鈞表示，民眾黨台商事務委員選後曾拜會過各地台商會長，大家都表達對未來兩岸關係的憂心，尤其是賴清德5月20日就職後，或11月美國總統大選後，恐怕都會有更大的波折，台商們並不希望出現動盪。他們仍期盼賴清德可站在大部分人民的立場與角度，在兩岸交流上，有機會就盡量重啟管道，例如台灣海基會與大陸海協會、台灣陸委會與大陸國台辦，該建立的都該重新建立。



張凱鈞說，對於ECFA的延續，以及兩岸服務貿易重啟的可能，都希望台灣各部門納入討論與議程，總之就是要使得兩岸關係能穩定和平發展，不要再有太大的波折，也盡量能恢復開放陸客來台，這些都會讓台灣經濟變得更好，如此一來，兩岸只會邁向更和平、台灣更安全的發展。

