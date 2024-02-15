中評關注：春節後開工“立院”馬上開始戰鬥

“立法院”20日開議，在野黨蓄勢待發。（中評社 資料照） 中評社台北2月15日電（記者 黃筱筠）台灣春節假期結束，今天正式上班。三黨不過半的“立法院”，在農曆年前，在野黨就已摩拳擦掌，準備好好監督民進黨執政。年前就登場的是，台中市政府日前抽驗台糖梅花肉片檢出西布特羅（瘦肉精）後續，接著20日“立院”開議，29日各委員會選舉召集委員，以及除夕前蔡政府宣布禁止組團到大陸旅遊，引起旅遊業者不滿等都將在新春開工後對決。



賴清德520就職前似乎已經出手，禁止旅遊業組團到大陸旅遊，讓兩岸僵局攀升，這是賴清德出手？還是蔡英文出手？如果是蔡英文出手，就是刻意留給賴的兩岸議題考驗，但若是蔡英文睜一隻眼閉一隻眼，讓賴提前在兩岸議題上提前出手，那已可窺見，賴清德上任之後，兩岸關係勢必往惡化方向走。



觀光業者日前已揚言，要在賴清德520上任時上街抗議。這是旅遊業者對賴清德施壓，相關禁令是在6月才上路，若賴承受不住旅遊業者壓力，會不會在上任後急轉彎？營造對大陸釋出善意？畢竟這是蔡政府下的禁令，賴有緩衝空間。



除了兩岸議題在賴清德上任前，會持續成為焦點，在野黨也希望邀請賴清德上任後到“立法院”進行“國情咨文”。這個議題也會在賴上任前就開始討論，“立法院”一定會針對此議題進行攻防。



“立法院”馬上要在20日開議，但過年前台中市政府抽驗出台糖梅花豬肉含有西布特羅瘦肉精，國民黨“立法院”黨團希望在開議前，先邀請“行政院長”陳建仁進行專題報告，年後馬上要延燒。這也是新“立院”的藍白委員給民進黨政府的下馬威。



接著是“立法院”即將在29日選舉各個委員會召集委員，這會延續“立法院正副院長”選舉議題，到底是綠白合？還是藍白合？國民黨會不會為了尋求民眾黨合作，讓出1、2席召委給民眾黨，讓民眾黨也能有排案權，而民進黨會再度私下出手，尋求民眾黨合作嗎？



這屆“立法院”三黨不過半，之前“立法院正副院長”選舉，已經引起許多議題討論，藍綠白精彩出手。現在“立法院”即將開議，三黨席次不過半的朝野格局，將在“立法院”揭開戰鬥。