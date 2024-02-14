印尼現任國防部長普拉博沃宣佈贏得總統選舉

中評社香港2月14日電／印度尼西亞今天舉行總統大選。據彭博社報導，14日晚間，現任國防部長普拉博沃在演講時表示，所有快速計票結果都表明他在一輪選舉中獲勝。



新華社引多家民調機構快速計票統計顯示，普拉博沃·蘇比安托搭檔現任總統維多多長子、梭羅市現任市長吉布蘭·拉卡布明·拉卡，贏得正副總統選舉。



印尼今日舉行總統大選，逾2億選民決定現任總統佐科維多多的接班人，將是世界上最大規模的單日選舉投票。選前民調支持度明顯領先的總統候選人，是國防部部長普拉博沃，他力爭在首輪投票中以過半數票直接勝出。今次選舉中40歲以下選民佔52%，是歷屆選舉之最，這意味年輕選民成勝負關鍵。



印尼今日將選出國會、地方議員，以及新總統以接替已在任10年的現任總統維多多。3名總統候選人是72歲的國防部部長普拉博沃、55歲的中爪哇前省長甘賈爾、54歲的雅加達前省長阿尼斯。選前民調獲支持率最高的是防長普拉博沃，梭羅市市長吉布蘭(維多多長子)出任其競選拍檔。現任防長普拉博沃是一名退役中將，曾先後於2014和2019年參選總統，但都敗給維多多。



2019年敗選後，普拉博沃選擇與維多多和解，並受邀入閣出任防長。這是普拉博沃第三度問鼎總統寶座。他先前曾承諾一旦當選，將繼續推動維多多的政策（包括不向中美選邊站）。



總統候選人需要得到超過50%的選票才能直接獲勝，否則獲得最高票的前2名候選人就必須在6月進入決選，舉行第二輪投票。



根據選前主要機構所做的最後一次民調顯示，普拉博沃的支持度平均落在49%左右，大幅領先阿尼斯的24%和甘賈爾的22%。上周的兩個民調則指普拉博沃的支持度已超過50%，領先阿尼斯至少27%和甘賈爾至少31%。



普拉博沃的祖父馬戈諾是印尼國家銀行創始人，父親蘇米托是經濟學家兼政治家，普拉博沃曾是前獨裁總統蘇哈托的女婿，蘇哈托垮台後兩人才分道揚鑣。蘇哈托獨裁統治期間，普拉博沃曾任印尼陸軍精銳特種部隊司令，掌握軍權，參與鎮壓1990年代的東帝汶獨立運動及1998年追求民主化、反蘇哈托的學生運動，留下人權污點。普拉博沃還曾因涉嫌綁架和拷打反蘇哈托分子而被革除軍職，並遠赴約旦經商。美國自2000年起將普拉博沃列入禁止訪問美國的黑名單，直到2019年才解禁。