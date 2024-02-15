中評關注：韓國瑜抗綠?NCC人事見真章

國民黨籍“立法院長”韓國瑜。（取自韓國瑜臉書） 中評社台北2月15日電（記者 楊騰凱）“立法院”新會期即將於20日開議，不同以往的是，這是中國國民黨“立法院長”韓國瑜首度以“議長”身分引領整體議事運作，外界也將關注韓國瑜是否能有效節制民進黨賴清德政府的權力，翻轉國民黨過去8年在“立法院”任人宰割的局面。



2024大選產生新局，民進黨賴清德僅以40%得票率當選，在“立委”席次方面民進黨也僅有51席，輸給國民黨的52席，甚至國民黨在加上無黨籍友軍，整體泛藍“立委”席次將來到54席的規模。



民進黨成為“總統”得票、“立法院”席次“雙不過半”，戰鬥力彼此2016年、2020年兩度全面執政弱化不少，尤其藍軍在“立法院”有席次優勢，“立院”議事攻防將是未來四年台灣政治運轉的核心。



2000年民進黨陳水扁政府也曾經面對國民黨籍的“立法院長”王金平，不過王金平與韓國瑜不論性格或政治背景都有所不同，王、韓領導的“立法院”運作風格想必也會有很大的差異。王金平是國民黨本土派領袖，其本土特質與民進黨有共通性，加上王金平對協商藍綠特別有一套。



至於韓國瑜則是國民黨內深藍，而且自2020投身大選，以及2022、2024的輔選過程，都強力站在民進黨的對立面，因此可以想見，韓國瑜領導的“立法院”，與民進黨賴清德政府的攻防勢必將加劇。



加上賴清德在性格上似乎也有不願輕易妥協的特性，2015年台南市長任內曾經200多天不進議會，這些因素都使得新一屆“立法院”的攻防張力，會大於2000年陳水扁、王金平當時的朝野格局。



韓國瑜“立法院長”任內將處理的第一個爭議案件，很可能就是通訊傳播委員會（NCC）人事案，通傳會7席委員席次當中，包括通主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員林麗雲、王維菁等四席任期到7月31日止，“行政院”依法要在4月30日前提名。



中廣董事長趙少康已經喊話此次任期屆滿的四席席次中，應由國民黨推薦三席、民眾黨推薦一席，但想必民進黨政府以及將於5月20日上任的賴清德是不願輕易妥協的，這次通傳會人事案，勢必將成為藍綠第一波矛盾，更直接考驗“立法院”的審查，也將是檢視韓國瑜如何領導國民黨抗衡民進黨的第一關。