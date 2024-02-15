中評鏡頭：訪客家古鎮感受永定客家文化

永定客家古鎮（中評社 盧哲攝） 中評社永定2月15日電（記者 盧哲）福建省龍岩市永定區位於福建省西南部，博平嶺山脈西麓。永定區是“客家故里”、純客家縣，客家人重要的聚居地和集散地之一。龍年新春，中評社記者走訪了位於永定北部新城核心位置的“客家古鎮”，感受其中的客家文化。



客家是漢族中一支重要的民系，歷史上中原漢人因戰亂和災害等，曾有5次大規模的南遷，唐末宋初在閩、粵、贛邊區形成客家民系。由於朝政腐敗、社會動亂，群盜四起，給從異地陸續遷來永定開墾創業的永定客家先民帶來了巨大的艱難險阻，迫使分散在偏僻山區的他們不能不沿襲中原祖先居住過的城堡形式，並且融合了當地的文化，發明、創造了以生土夯築而成的集聚族而居、安全防衛等功能於一體的土樓，並隨著經濟、社會的發展，不斷創新。土樓客家人聚族而居的生活方式，進一步強化了以家族血緣倫理為基本原則的社會體制。而永定就是世界文化遺產“福建土樓”的發源地和核心分布區。



在閩粵贛邊區中，閩西又被譽為“客家祖地”。很多海外或者廣東等地客家人，根據族譜的記載，發現他們的一世祖大都在閩西，現在還遺留在閩西的宗祠、祖廟、祖墓等都可以說明。在漢族民系中，客家人和廣府人、潮汕人、閩南人等民系不同，是唯一不以地域來命名的，而且，在遷徙的過程中經歷了無數的艱難苦難。



有人說，客家人就是東方的“吉普賽人”，從遷徙的角度來說是有一定道理的。客家人一直都在路上，遷徙文化也是客家文化的重要部分。明末清初以後，永定地區人口增加但又山多地少，愛闖天下的土樓客家人又一次背起行囊。這次不同以往的是，他們走向了更加廣闊的海洋，走向了世界。例如，當年客家循三條主要路線人遷過台灣，受到交通條件限制，當時過台灣是異常的艱辛和危險的，客家山歌《十尋親夫去台灣》就是當時情況的真實寫照。早期遷台的閩西客家人將自己開墾和購置的地方以原鄉地名命名，表達了他們對家鄉的深切思念和血脈親情——例如有台北市石碇鄉永定村、雲林縣二侖鄉安定村、台中市南屯區永定裡。另外，很多遷台同胞同樣信奉大陸祖籍地的信仰。比如，信奉民主公王，定光佛、蔭林祖師、媽祖等。



因此，客家人不論是來自何方，只要是同說客家話，很容易產生認同感和親切感。而弘揚和傳承客家文化，增進團結，可以說是客家人和客家聚集區的“基因使命”。