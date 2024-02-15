快評：驅離福建漁船致兩死　台方須完整交代

中評社快評／福建一艘漁船14日下午在金門海域被台方驅離，船上4人全部落海，其中2人死亡。台方稱，過去台灣“海巡署”與大陸籍漁船曾經爆發衝突，並未造成傷亡事件，此次2死是首例。



春節期間發生這樣一起惡性事件，嚴重傷害兩岸同胞感情。國台辦發言人朱鳳蓮昨天向台方表達強烈譴責，同時強烈要求台方立即查明事件真相，協助遇難漁民家屬妥善處理善後事宜，切實杜絕此類事件再度發生。



朱鳳蓮指出，一段時間以來，民進黨當局以各種借口強力查扣大陸漁船，以粗暴和危險的方式對待大陸漁民，這是導致這起惡性事件發生的主要原因。



兩岸漁民在台灣海峽傳統漁區作業是歷史事實，應得到尊重。兩岸漁船均在共同水域漁撈作業，過去也曾發生漁事糾紛。1991年7月發生的“閩獅漁事件”，2003年9月一名台灣海巡員執勤時被大陸漁民“挾持”到福州，均曾轟動兩岸。



驅離福建漁船搞出人命，台方必須給出完整清楚的交代，包括查明事件真相、協助處理善後、杜絕此類事件再度發生。



昨天發生的惡性事件在大陸受到廣泛關注，網路上很多人表達憤慨。也有人要求大陸海警到相關海域執法，常態化巡邏、保護大陸漁民。民進黨當局務須嚴肅以對、謹慎從事，勿當大陸官民的聲音為耳邊風。