黃揚明爆柯文哲當陽春黨主席　樂與媒體抬槓

民眾黨主席柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北2月15日電／台灣民眾黨主席柯文哲在2024大選獲得第三名選票，選後的政黨運作仍引人關注。媒體人黃揚明認為，柯文哲選後變得很閒，理論上應該要走透透、longstay。但他想做的是當民眾黨最有權力的那個人，現在沒有人理他，他樂在跟媒體抬槓。



根據《中時新聞網》報導，黃揚明14日在《大新聞大爆卦》節目提到，拿了300多萬政黨票之後，要怎麼運作下去？這才是柯文哲首要的目標。有人說，柯文哲還要去參加什麼黨團會議？“因為他黨主席很閒！他真的就是很閒！不然請問一下，他這個黨要幹嘛”？



黃揚明強調，未來有兩年的時間沒有選舉，一個政黨沒有選舉的時候，他要做什麼？開黨員聯誼會是不是？今天台北開一個座談，365天，把300多個鄉鎮先跑一圈？主持人直呼，如果柯真的這樣做的話，下一次選“總統”，搞不好還真的會加分。



黃揚明表示，理論上應該是要這樣！但是柯文哲是會做這種事情的人嗎？柯文哲今天要做的事情，是掌控這個黨裡面最有權力的一群人，這樣他就是最有權力的那個人！



黃揚明說，如果今天一個人從政的起點就是一個行政首長，而且是最高的行政首長、“直轄市長”。現在變成一個陽春黨主席，會不會慌？本來每天早上七點半，軍機大臣通通來跟他報告。現在怎麼樣？沒有人理了！



柯文哲現在唯一能安慰的事情就是，每天還有記者來問他問題！他從選後講了多少次，“每天媒體都還在罵我，好像我當選了一樣”！柯很在意與媒體的互動，他以前把這個稱為餵鯊魚，但是現在呢？他樂在其中！