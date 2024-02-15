綠委談“閣揆”人選 ：民進黨籍非必要條件

綠委王定宇。（中評社 資料照） 中評社台北2月15日電／賴清德將在520上任後任命“閣揆”，面對三黨不過半的新“國會”，賴曾透露，“內閣”人選將採民主大聯盟形式，不一定只用民進黨籍，多位綠委曾表示贊同。綠委王定宇表示，是否要採民進黨籍，尊重“總統”任命，但在溝通能力上，是否是民進黨籍未必是必要條件。



綠委許智傑則認為，“閣揆”還是要用黨內人士，但副“閣揆”或“內閣”成員就不一定，只要符合民主大聯盟原則的優秀人才，都可以納入團隊，相信賴清德會秉持著選賢與能、不分黨派的原則布局。



《中時新聞網》報導，王定宇說，“立法院”三黨不過半，跟以往單一政黨過半的政治情勢，有所不同，新“閣揆”和部長在理想和理念推行上，溝通功夫可能占比較大，未來溝通協調能力變得非常重要，盼能夠說服三黨最理想，若不能說服三黨，最起碼要能說服過半的支持。



王定宇強調，擔任民進黨政府的“行政院長”，不管是什麼黨籍，就是民進黨政府的“行政院長”，若“立法院”陷入政黨惡鬥，不會因為院長黨籍是哪個政黨，有所差別。



王定宇指出，新“閣揆”要能與不同政黨的“國會議員”良好溝通，以及向台灣社會做充分說明，讓社會力量來支持新的“行政院”，至於誰符合這個條件，讓賴清德傷腦筋，但黨籍“立委”會盡力把執政品質做好。



