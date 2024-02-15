綠委說韓國瑜待人親切　董智森看“立院”未來

國民黨籍“立法院長”韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北2月15日電／民進黨“立委”“萬老師”郭昱晴近日透露，曾見到過中國國民黨“立法院長”韓國瑜，對方待她相當親切，稱讚她“像大學生一樣年輕”。對此，資深媒體人董智森認為，由於民進黨人數未過半，且“立法院長”是國民黨籍，找韓麻煩就是找自己麻煩，所以未來的“立法院”會更和諧。



綠委郭昱晴在選戰期間曾拍片調侃韓國瑜，她日前與綠委范雲等人做袖珍手工花教學時，范問她，若是韓國瑜來學是否會教他？郭回“會”，並透露她碰到過韓，韓其實是個很親切的人，韓當時還牽著她的手，說“我以為妳是哪個大學生，這麼年輕”。



根據《中時新聞網》報導，董智森14日在中天政論節目《大新聞大爆卦》，韓國瑜當院長，“立法院”會更和諧，因為現在民進黨執政，“國會”人數比較少，若是去鬧院長、導致他不表決議案，根本是自找麻煩。因此董研判，未來對韓示好是民進黨比較好的方式。此外，民進黨可能在預算審查時與國民黨協商。事實上部分綠媒主播近日透露以往曾訪問韓國瑜的經驗指出，韓私下很和氣，並提醒綠委在新會期“要非常小心”。因韓很能收攏人心，就算是被視為“咆哮哥”的民眾黨“立委”黃國昌也被收服。



不過，董智森坦言，“立法院”的運作方式是很多東西要協商，且國民黨沒有過半，不是像外界想像，只要當院長，國民黨就能追查過去政府的爭議，這恐會讓很多人對韓國瑜失望。因此他呼籲，外界應該給韓時間表現。