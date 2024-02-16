社評：中國經濟處在新舊動能轉換的關鍵時期

中評社北京2月16日電（評論員 喬新生）中國一家互聯網絡平台企業創始人的家鄉，為其樹立了一座功德碑，稱其為“億萬青年創業者頂禮膜拜的精神偶像”。活動的發起者認為，正是由於互聯網絡平台，讓許多青年直播帶貨發家致富。



對於這種現象，社會反應平淡。之所以如此，一方面是因為中國正處在經濟轉型時期，不少青年人感到迷茫，他們需要榜樣，帶領他的走出迷惘，實現自己的價值。另一方面則是因為，中國經濟似乎同樣處於迷茫的無人區。迫切需要尋找經濟增長點。諾貝爾經濟學獎獲得者、《紐約時報》專欄作家克魯格曼發表文章，直言不諱表示，有理由相信，中國正處在一個停滯和失望的時代。



這說明無論是在國內還是在國外，對中國經濟缺乏信心的大有人在。在這種情況下，樹立時代榜樣，對於重樹信心，振奮精神，具有非常重要的時代意義。



中國經濟發展處在新舊動能轉換的關鍵時期。在一些決策者內心深處，仍然試圖依靠傳統的經濟發展模式，實現經濟的增長。可是，面對國內外複雜環境，傳統經濟發展模式已經不能帶動中國經濟快速增長。這就好像傳統的蒸汽火車頭不可能帶動現代高速列車一樣。解決中國經濟發展中存在的問題，一方面必須破釜沉舟，背水一戰，以大無畏的決心和勇氣，發展新質的生產力，另一方面必須盡快解決新舊動能轉換所產生的社會問題，讓青年人充滿希望，因為衹有這樣，中國經濟才能充滿活力，可持續發展才有強勁的動力。



當前中國面臨的最大問題在於，篳路藍縷，胼手胝足，不懈奮鬥的一代逐漸老去。隨著50後和60後退出歷史舞台，中國社會需要新的勞動者。但是非常遺憾，青年人不願意像他們父輩那樣，工作在嘈雜的流水線上。他們接受的教育特別是高等教育，使他們面臨不上不下的尷尬局面。投入數字經濟發展浪潮中，他們缺乏足夠的知識積累，也缺乏創業的勇氣。可是，他們又不甘心像他們的父輩這樣，勤勤懇懇，踏踏實實在平凡勞動崗位上，度過自己的青春年華。他們的選擇“今朝有酒今朝醉”，“及時行樂”。他們寧願放下，也不願意肩負生活的重擔。他們成為真正的“無存款、無貸款、無住房”的“三無人員”。他們善於冥想，準備頽廢地度過一生。隨著社會保障體系不斷完善，父母積累下來的財產，他們可以在“沒有婚姻、沒有子女、沒有工作”情況下，過著儉朴的生活，度過自己的人生。



可以毫不客氣地說，隨著青年的放棄，中國似乎已經進入“犬儒主義”時代。不少青年放棄一切物質享受和感官快樂，就像生活在木桶裡的第歐根尼，蜷縮在房間裡，通過互聯網絡發洩自己的情緒。這樣的群體不可能創造財富，這樣的社會不可能進步。

