社評：世界選舉年帶來風險　中國外貿有底氣

中評社北京2月22日電（評論員 喬新生）2024年是選舉之年。世界主要國家大多進入選舉期。隨著印度尼西亞等一些大國選舉結果公布，一些學者擔心，中國海外投資可能面臨風險。這種擔心不無道理。一些國家選舉把中國投資作為重要議題，反對黨借此攻擊執政黨。還有一些國家政治人物希望中國增加援助，他們拼命在中國投資問題上大做文章。所有這些都充分說明，國際經濟合作具有複雜性。假如中國在對外經濟合作發展中，缺乏足夠的底氣和維護中國企業合法權益的能力，中國對外貿易和投資將會面臨非常大的風險。



西方發達市場經濟國家商業經營軍隊先行。霸權國家通過實施“炮艦政策”，對發展中國家實行戰略威懾。美國等少數資本主義國家直接建立軍事基地，以保護本國企業的利益。美國在世界各地擁有數百個大型軍事基地，各種各樣的軍事設施不計其數。之所以出現這種現象，一方面是因為資本主義本身具有外部性，資本主義國家對其他國家的掠奪，必然會招致相關國家反抗，美國商業存在面臨巨大的壓力。設立軍事基地，是為了形成威懾效果，強化軍事存在，擴大美國的影響力。另一方面，美國等資本主義國家的貿易結構發生顯著變化。作為世界上最大的軍火出口國，美國通過設立軍事基地，向其他國家推銷軍事裝備。



中國是一個愛好和平的國家。對外經濟合作中，中國永遠不會使用軍事威懾手段，也不會在海外建設大型軍事基地。但是，面對一些國家政局變化給中國貿易投資帶來的風險，中國必須有所防範。



首先，中國必須充分意識到、民主選舉過程中必然會出現不同意見。對外經濟合作，既要充分重視政府間的關係，更要充分重視所在國家的政治變化情況，盡可能地團結大多數，爭取絕大多數居民的支持。因為衹有這樣，才能確保中國商業存在不會因為所在國家的政治局勢發生變化而受到嚴重影響。



商業活動本身具有競爭性。市場經濟條件下，競爭是一種常態表現。中國企業在一些國家開展經濟活動，必然會給當地企業帶來壓力。這是不可避免的現象。當中國企業具有強大的競爭力，中國企業發展給當地企業帶來巨大壓力的時候，當地企業就會尋求採用非市場化手段達到自己的目的。

