這個春節，“龍龍”的年味裡是濃濃文化味

（來源：新華社） 中評社北京2月15日電／據新華社報導，2024甲辰龍年，全國各地洋溢著喜慶祥和的節日氛圍。除了在家過團圓年，人們還奔向歷史古城、文化場所。這個龍味十足的春節，浸潤著濃濃的文化味。



“咚、咚、咚”，清脆的鼓聲過後，兩條18米長的游龍在廣東潮州廣濟橋起舞鬧新春。這是大年初一上演的“古城過大年——潮玩古城”活動之一，也開啟了潮州的“年味”模式。



工夫茶藝、手拉壺、刺綉等非遺項目展演和非遺集市，舞龍舞獅、英歌舞等民俗表演，花燈巡游與展覽……春節期間，逛景點、嘗美食、看民俗，潮州不間斷的文化盛宴讓市民遊客品味新春的文化味。



這個春節，廣東潮州、河北正定、陝西榆林等五地開展的“古城過大年”活動，吸引了各地遊客前來感受傳統與文化的交織。



入夜，花燈亮起，榆林古城與正定古城流光溢彩。一些遊客身著漢服游覽其中，如同一場古今“穿越”之旅。



具有濃厚陝北風情的非遺文化展演在榆林古城輪番登場：兼具北方古朴厚重與南方溫婉悠揚的榆林小曲，引得當地人駐足合唱；陝北說書藝人懷抱三弦，用通俗的唱詞和激昂的腔調獻上新春祝福；餘音裊裊的戲曲表演讓觀眾沉浸在國粹藝術的魅力中……豐富的活動，將古城春節氛圍感拉滿。



“老街裝上了喜慶的彩燈，六座樓閣下都有特色民俗、非遺表演，年味十足。”遊客劉皓天說。



正定古城則推出“自在過龍年 千燈繪古城”系列活動，常山趙子龍、巨型龍鳳、標誌性古建築等形態各異的花燈，讓遊客領略正定“九朝不斷代”的深厚文化積澱。

