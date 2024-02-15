便民商店，一店多能不止是方便

圖①：近年來，各地深化“數商興農”，鼓勵電商平台、直播團隊充分挖掘農村“土特產”資源。圖為在山東青島東山張村直播帶貨基地，主播介紹剛捕獲的海蠣子。韓加君攝（人民視覺） 圖②：遼寧省海城市商貿統倉共配中心工作人員為農村便民商店配送貨品。（遼寧省海城市商務局供圖） 圖③：城鄉集市承擔著農產品上行、生活消費品下沉的重要功能。圖為在山東濰坊高密市年貨大集上，一個小朋友在挑選年貨。李海濤攝（人民視覺） 中評社北京2月15日電／據人民日報報導，窗上的冰花漸漸被屋內的熱氣消融。正值新春，位於遼寧省海城市中小鎮得勝村的一家便民商店一刻不閑。店主田汝艶今年49歲，因為天生脊柱側彎幹不了農活，開了20多年便民商店。



“砂糖橘有沒？”店門被拉開，有顧客登門了。“今天新到的，保甜！”田汝艶熱情地招呼著。



幾年前，便民商店掛上了得勝村電子商務公共服務站的牌子，小店愈發熱鬧，田汝艶也多了服務站站長的身份。“快遞收發、銀行卡取款、生活繳費、打印復印，鄉裡鄉親不用跑遠，來我這都能辦了。”田汝艶一邊介紹著，一邊為顧客稱裝砂糖橘。



自2021年起，海城市全面推進農村商業體系建設，以電子商務進農村為抓手，不斷健全縣、鄉、村三級物流體系，對信譽、經營狀況較好的村級便民商店進行改造升級，夯實農村商業體系基礎。目前，海城市已改造升級179家村級便利店，占全市355個行政村的50%以上。



改造升級



商品服務下沉到村



田汝艶的便民商店裡，有10排近一人高的貨架，商品琳琅滿目。眼下，入口處最顯眼的貨架上，擺放著砂糖橘、海鮮禮盒、各種飲料等最受歡迎的年貨，還有海城本地產的大米、雞蛋、山楂製品等。



中午11點，72歲的王顯玉走進商店，買上一提雞蛋、一袋山楂卷，一共花費27元。只見她掏出現金付了錢，又掏出一張銀行卡說道：“我想查查賬戶裡有多少錢。”

