蔡政府再禁赴陸旅遊團　蔣萬安轟扼殺權益

台北市長蔣萬安接受媒體聯訪。(中評社 張穎齊攝) 中評社台北2月15日電（記者 張穎齊）蔡政府原規劃3月1日起恢復台灣民眾組團赴大陸旅遊，“交通部”觀光署7日卻宣布即日起停止招攬前往大陸旅行團，但今年3月至5月底已招攬成團的部分仍可出團。此政策引發旅行業大反彈，中國國民黨台北市長蔣萬安15日表示，民進黨政府要聆聽民眾心聲，決策不宜草率，這項禁令扼殺民眾及旅遊業者各地權益，沒做好完整溝通與對話。



農曆新年後開工首日，蔣萬安今早在台北市政府進行新春賀歲拜年廣播，會後接受媒體聯訪。



記者詢問，“交通部”去年底有宣布今年3月開放台灣組團到大陸旅遊，觀光署7日卻急轉彎，要求旅行者停止招攬赴陸旅遊。



蔣萬安說，政府要聆聽旅遊業者與民眾的心聲，各項決策不能草率，這禁令是扼殺民眾及旅遊業者各方面的權益，都沒做好完整的溝通與對話。



蔣萬安強調，最重要的是，兩岸關係愈艱困、愈緊張，就愈需要溝通，蔡英文、賴清德過去也都強調過希望兩岸要健康永續、交流溝通，政府應站在民眾的立場，好好決策、好好照顧。



媒體問，蔣萬安暑期將訪美，是否與賴清德互別苗頭？蔣萬安僅說，相關訪美行程都還在規劃，等確定就會向大家報告。



媒體問，如何看日前豬肉瘦肉精西布特羅風波，國民黨“立法院”黨團要“行政院長”陳建仁專案報告，否則杯葛，民進黨“立院”黨團總召又轟國民黨是作秀？



蔣萬安回應，不只是豬肉事件，包括去年進口蛋的案子，大家都非常關注，“立院”是發揮監督的力量，“政院”到“立院”專案報告，天經地義，有責任要說清，他過去也會到“行政院會”向中央反映地方心聲，台北市都是從嚴把關，與各地方政府聯防，而中央應做好源頭的把關。