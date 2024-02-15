利好湧現　樓市期待漸入佳境

隨著愈來愈多專才來港，預料會推動住屋需求和租金上升。（大公報） 中評社香港2月15日電／大公報報導，利嘉閣地產總裁廖偉強分析，放眼全世界，香港是一個別具吸引力的城市。雖然近年經濟﻿復甦緩慢，挑戰也不斷，但香港固有的優勢仍未消失，只是被短期因素阻滯，影響了大家的固有印象。只要特區政府能夠積極加大力度推動經濟及改善民生，我們仍有機會看到昔日的“東方之珠”重新發亮。



香港競爭力有增無減



事實上，香港到今天仍然有很多優勢。做生意方面，香港的低稅率及簡單稅制、運輸及物流的便利，有背靠祖國，面向世界的優勢、資金進出容易、法制健全及公平等。



日常生活方面，香港有先進及安全的基建及公用設施、半小時的生活圈、日常購物非常方便。教育方面，香港早年開始推行12年免費教育、重視兩文三語、香港有幾間大學在世界名列前茅。環境及治安方面，香港的衛生環境尚算不錯、治安的安全程度更加是世界名列前茅。在香港，醫療體系相對很多地方都完善，這裡有世界頂尖的醫療人才，遇事不論到醫院或見醫生都十分快捷，救治也相對容易。



香港在全球城市中，一向都甚具競爭力，大家不應老是看放大別人的優點，同時妄自菲薄。筆者認為，現時香港各行各業，只要願意努力去提升服務質素，讓世界各地來香港營商及旅遊的人士，都能感受到賓至如歸，很多現在面對的困難都可以迎刃而解，競爭力亦可再度提升。



至於樓市，則仍有待利好消息和合適措施來加以提振。現時樓價已從高位累積下跌約兩成半，地價亦相應回落。筆者認為，目前樓價已經跌到可以接受的水平，加上輸入專才數目愈來愈多，帶動住屋需求，同時推升租金水平；而且今年減息的機會甚大，加上即將公布的財政預算案亦有可能減辣或撤辣，投資者的聰明錢已摩拳擦掌，部署重返物業市場。



無論財政預算案是否會全面撤辣，隨著各項措施明朗化，樓市交投可望上升，樓價跌勢亦會放緩。買家如能趁樓價未全面企穩，低價入手優質物業，風險較少之餘，投資勝算亦相對高。