廉署金禧　成立“香港國際廉政學院”

廉政專員胡英明指成立“香港國際廉政學院”是廉署今年重點項目。（來源：大公報） 中評社香港2月15日電／據大公報報導，廉政公署（ICAC）今日迎來50周年金禧紀念日，一連串的慶祝活動自去年12月開始已陸續展開。廉政專員胡英明接受《大公報》專訪，回顧了廉署過去半世紀的里程碑及分享未來計劃，當中重點項目是成立“香港國際廉政學院”，旨在構建一個與各地反貪機構共同推動全球反貪事業發展的平台，並願景學院與其他兩個元素：廉署的反貪經驗和聲譽、國際反貪局聯合會的國際網絡，合組成一項“鐵三角”發展計劃，借此繼續提升香港的廉潔及拓闊國際防貪工作的發展空間。另外，胡英明亦表示廉署會全力配合國家的反腐工作，亦會配合國家的整體發展。



胡英明致力提升港廉潔



胡英明說：“香港今時今日的廉潔情況、社會氛圍，是經過了50年的演變，一步一步地打拼出來的。”廉署憑借豐富的防貪反貪經驗，享譽國際，去年3月在行政長官大力支持下，廉署正式開始籌備構建“香港國際廉政學院”，配合國家致力打擊貪腐的工作，以及與各地反貪機構分享和交流，肩負起推動全球反貪事業發展的使命。胡英明說：“學院的籌備進度已接近尾聲，今年2月21日，將在廉政公署50周年慶祝酒會上宣布學院正式成立，是廉署的一個重要里程碑。”



胡英明表示，自他上任後有一個願景，是由廉署本身、香港國際廉政學院，以及他現任主席的國際反貪局聯合會，組成的一項“鐵三角”發展計劃。他說：“廉署的主體工作，是要確保香港的廉潔。”而借著學院的成立，正正有助提升廉署提供防貪反貪培訓課程的能力，特別是針對一些會影響民生或政府投入很多資源等的項目。他續說：“我們希望訓練多些相關的管理人員，因為在機構或公司中，管理人員的方向是十分重要，例如防貪力度、打擊貪污力度、他們的偵測能力等。他們能夠幫助廉署在其機構內，做一些防貪或加強防貪的機制。一旦找出問題，他們亦可以第一時間聯絡廉署。”另外，胡英明亦期望將香港的廉潔文化，透過學院這個平台與海外分享和交流，將全世界的反貪氛圍加強，對整體全球都是好事。

