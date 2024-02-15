﻿全球選舉年　農業議題成選戰關鍵

13日，印度農民在旁遮普邦和哈裡亞納邦邊境附近駕駛拖拉機，開向首都新德里。（來源：美聯社） 中評社香港2月15日電／據大公報綜合美聯社、彭博社、《衛報》報導：印度農民與政府12日就保證農作物最低價格等問題未達成共識，13日開始大規模示威。數萬名印度農民大軍從四面八方開向首都新德里，警方施放催淚彈驅逐，造成多人受傷。分析指，自上月起席捲歐洲的農民示威潮已經開始外溢，農業也成為多國選舉的關鍵新戰場。



2024年為全球“超級選舉年”，歐盟、印度、美國等70多個國家和地區舉行選舉，政治風險大大加劇。在世界各地，農業正在成為選舉的關鍵戰場。當權者正試圖安撫農民，而美國前總統特朗普和歐洲極右團體等勢力，試圖利用農民的憤怒上台。



印度農民作用舉足輕重



今年伊始，一股農民示威浪潮席捲歐洲：德國農民封鎖多地的高速公路約一周，抗議削減柴油補貼；法國農民駕駛拖拉機“圍攻”巴黎；多國農民使用拖拉機阻塞了布魯塞爾歐盟議會大樓附近的街道；為反對進口鄰國烏克蘭的農產品，波蘭農民亦加入了示威大軍；意大利、西班牙、瑞士和羅馬尼亞也發生了類似的農民抗議活動。



時至今日，農民的憤怒已經溢出了歐洲。當地時間13日，印度農民團體發動示威，朝首都新德里行進，他們12日與中央政府保證農作物最低價格（MSP）等議題進行談判最終未達共識。印度農民13日上午開始試圖突破路障，有人步行、有人開著拖拉機，朝新德里推進。警方使用巨型金屬容器、鐵絲網、釘子和水泥塊封鎖了多個進入新德里的入口，並在首都以北約200公里的安巴拉附近，朝抗議遊行隊伍發射催淚彈。現場煙霧彌漫，有農民以頭巾掩鼻，有人受傷也有人被捕。



另外，新德里警方12日發布通告，禁止5人以上規模集會，禁止外來拖拉車或卡車進入新德里，禁止民眾攜帶腐蝕性或爆裂性物質、使用擴音器以及發表煽動性言論等，效期30天。哈裡亞納邦部分地區的網絡服務也暫停，以阻止抗議者之間的溝通。

