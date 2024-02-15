印尼總統大選　防長普拉博沃勝出

（來源：新華社） 中評社香港2月15日電／據大公報綜合美聯社、《聯合早報》、路透社報導：印度尼西亞14日舉行大選。根據多家民調機構的抽樣快速計票結果，印尼國防部長普拉博沃和現總統佐科長子吉布蘭的競選組合得票率約為58%，有望直接勝出，分別當選正副總統。普拉博沃14日晚宣布勝選，但呼籲支持者保持冷靜，等待官方公布計票結果。投票日當天，印尼首都雅加達等地因暴雨出現洪水，部分票站推遲開放，但選舉整體未受到嚴重影響。



印尼於當地時間14日早上7時至下午1時舉行全球規模最大的單日選舉，近26萬名候選人角逐超過2萬個職位，但外界關注焦點無疑是正副總統選舉。此次共有3個候選組合競逐正副總統，包括普拉博沃和吉布蘭；雅加達首都特區前省長阿尼斯和民族覺醒黨總主席穆海明；中爪哇省前省長甘賈爾和前政治、法律和安全事務統籌部長穆罕默德。



正式計票結果或需等待35天才會公布，但民調機構14日晚已公布“快速計票”結果。“快速計票”指民調機構對印尼各地票站抽樣統計，根據以往經驗，信譽良好的民調機構給出的結果通常是準確的。印尼戰略與國際研究中心和Cyrus Network表示，點算90%選票樣本後，普拉博沃組合得票率超過58%。綜合多家民調機構的“快速計票”結果，普拉博沃組合得票率約為58%，阿尼斯組合約為25%，甘賈爾組合約為16%。



部分票站因洪水推遲開放



根據印尼選舉規則，候選組合若在首輪投票中得票率超過50%，且在印尼過半數省區贏得20%以上選票，便可直接勝出，否則得票率最高的兩個組合將於6月進行第二輪投票。普拉博沃14日晚向支持者發表演說，宣布自己勝選，但同時呼籲支持者等待官方公布正式計票結果。他承諾為所有印尼人服務，無論他們的種族、民族和宗教信仰是什麼。36歲的吉布蘭有望成為印尼歷史上最年輕的副總統，他表示將為印尼年輕人發聲。



普拉博沃的兩名競爭對手並未認輸，並表示將靜候正式計票結果出爐。甘賈爾的發言人稱，其競選團隊收到了選舉期間出現“大規模舞弊”的報告，目前正在進行調查。14日，印尼首都雅加達部分地區因暴雨出現洪水，一些票站被迫推遲開放時間，中爪哇10個村莊的投票同樣受到洪水影響。但據《衛報》報導，選民們熱情不減，很多人冒雨排隊投票，選舉整體未出現嚴重問題。

