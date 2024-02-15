2026六都是三強鼎立？蔣萬安：專注市政

台北市長蔣萬安接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月15日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨成為台灣第三大黨，2026縣市長選舉，六都可能都是三強鼎立。國民黨台北市長蔣萬安15日表示，他專注在台北市政上，任何選舉議題，目前都不是最重要的。



農曆新年後開工首日，蔣萬安今早在台北市政府進行新春賀歲拜年廣播，會後接受媒體聯訪。



媒體問，民眾黨“立委”黃珊珊過年勤跑台北市宮廟，傳出將再次對決蔣萬安，2026藍綠白又上演三強鼎立，影響蔣萬安選情？



蔣萬安說，今年是大年初六，開工的第一天，他想的都是怎樣讓台北市愈來愈好，不管是過年走訪宮廟，或努力將台北打造成交通安全、運動、未來之都，這都是他目前最重要的事情，要與市民一起打拚、全力以赴，這才是民眾所希望看到的，他要將台北市建構為國際一流的大都市，讓台北市民感到驕傲又幸福。



媒體追問，蔣萬安形象年輕，是否能拉走民眾黨的年輕票，並鞏固好基本盤？蔣萬安笑著重申，他還是要說，自己專注在台北市政上，任何選舉議題，都不是目前最重要的，推動市政才是重要的工作。



蔣萬安10點半也將到台北市議會參加新春團拜，媒體關心國民黨前台北市議員徐巧芯、李彥秀當選為“立委”，是否影響國民黨在議會推動市政？蔣萬安說，他就是前往議會去表達感謝，感謝議長戴錫欽、副議長葉林傳及各黨團總召、書記長等通力合作，他會站在市民立場，將預算花在刀口上。



媒體問，民進黨前台北市議員王世堅也當選“立委”，之後是否會孤單？蔣萬安說，希望王世堅把在台北市議會的火力帶到“立法院”，發揮監督力量。