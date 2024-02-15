中評社北京2月15日電／網評：選擇斷親的年輕人，真的冷漠嗎？



來源：紅網 作者：叢若男



春節接近尾聲，“農村悄然出現以家庭為單位的斷親”這一話題在大年初四登上微博熱搜，引發熱議。互聯網上關於“年輕人為什麼不愛拜年走親戚了？”的討論越來越多。比起過年走流程般的拜年走親戚，以及面對親戚們催婚催育的“魔咒”，不少年輕人選擇獨身到其他地方旅遊，或者乾脆在工作地的出租屋過年。（2月13日 澎湃新聞）



斷親是一種新的社會學現象。互聯網中所謂的斷親，並非是一種斷絕親戚關係，主要表現為懶於、疏於、不屑於同二代以內的親戚互動和交往的一種現象，簡單來講就是基本不走親戚。



年輕人何以選擇斷親？這既是社會發展的必然結果，也是年輕人對傳統家庭倫理文化的無聲反抗。



一方面，隨著城市化進程加快，人口遷移流動現象越發普遍，逢年過節見一面的低頻率社交加劇了親戚之間的陌生感，距離上的疏遠讓大部分親戚成為熟悉的陌生人，與其說是年輕人的親戚，不如說是年輕人從上一代手中“繼承”來的親戚。與此同時，在社會生存壓力持續增加、內卷現象愈演愈烈的當下，面對來之不易的假期，在外奔波的年輕人再難將精力分給與陌生親戚之間的無效社交上。



另一方面，傳統的家庭倫理背景下的家長制文化，展現在年輕人面前的更多是情感道德制高點上的一種捆綁，以及一種居高臨下的“經驗式說教”。家長制傳統的主色調更像一種以愛為名的控制，是上一代用“為你好”為借口，試圖對年輕一代輸出“不聽老人言，吃虧在眼前”的所謂絕對真理。年輕人選擇以斷親的方式整頓已經脫離時代發展的傳統家長制文化，未嘗不是一種家庭關係層面的意識進步。

