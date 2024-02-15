中評社北京2月15日電／網評：不選月老選財神，並非是年輕人拜金



來源：紅網 作者：陶雨





2月14日正月初五，恰逢迎財神撞上情人節，淘寶微博在今日為用戶派發財神紅包和月老紅包，寓意財情兼收。數據顯示，僅經過一晚，財神紅包領取進度已經到了93.5%，而月老紅包的領取進度僅為5.8%。網友：當代年輕人果然是月老祠前無人問津，財神廟前長跪不起。（2月14日 中工網）



月老廟前無人問津，財神殿外卻排起長隊；刷朋友圈，花式秀恩愛的變少了，更多的是“和財神談一場不分手的戀愛”“請把我和財神鎖死”；一對安徽情侶開網店提供“罵醒戀愛腦”虛擬情感服務，月收入高達萬元……許多人跳出在感情漩渦裡內耗的怪圈，拒絕將幸福建立在他人身上，而是通過追求財富自由，換來獨立的精神自由。



年輕人為何不願戀愛了？背後的原因有很多。



首先，一些現實案例讓人們喪失了對愛情的信心。人是環境的產物，原生家庭在很大程度上影響了一個人的愛情觀。倘若父母都無法好好經營自己的愛情，搞得生活一地雞毛，整個家庭裡充斥著爭吵與怨言，又怎麼能讓下一代對愛情產生向往？除了原生家庭的影響，“PUA”“家暴”等各種極端的社會新聞更是聳人聽聞。《中國青年報》社會調查中心聯合問卷網展開的一項調查顯示，61.2%的受訪者都表示自己存在“恐婚”傾向。人們渴望親密關係的同時，也畏懼親密關係。



其次，生存壓力降低著人們對愛情的欲望。大環境的不確定性造就了某種群體困境，人們比任何時候都渴望強大的金錢支柱帶來的身份認同。從戀愛到結婚生子再到養育，每一階段都費時費錢費精力。比起成本高昂又及其不穩定的愛情，實打實到手的財富增添了自己在社會立足的自我認同感和安全感。

