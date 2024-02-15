網評：女主角輸了比賽，成就另一種“圓滿”

中評社北京2月15日電／網評：《熱辣滾燙》女主角輸了比賽，成就另一種“圓滿”



來源：紅網 作者：王昕越



近日，電影《熱辣滾燙》引發全網熱議。影片中，女主角以巨大的差距輸掉了自己一直以來都很想贏的一場拳擊賽，影片在她比賽結束瀟灑揮手中結尾，不免讓觀眾惋惜，甚至有些觀眾認為應該再打一場，贏下比賽才算是好的結局；但是也有不少人認為，這樣“輸了比賽”的結局，才是不糊弄觀眾的表現。



觀察身邊的大小影視劇，我們不難發現，國產影視劇的傳統，盡是好人得福、壞人伏誅、有情人終成眷屬的大團圓式結局，好像不管“中間經過了多少齷齪，最後總能抱在一起”。向往圓滿的結局本無可非議，大團圓式結局體現的不僅是中國人對於和諧與平衡的追求，對“中和之美”的認同，更在於讓親情、友情、愛情等情感觀念得到滿足。但是，當一味地追求大團圓式結局，而導致文藝作品不合邏輯、不切實際時，就不能給觀眾帶來真正圓滿的體驗。



在影片《熱辣滾燙》中，女主角樂瑩只憑一兩年的突擊訓練，就想戰勝百分之百勝率的專業拳擊選手，這顯然是不符合實際的。所以直到影片最後，付出了無數汗水的樂瑩，也沒有戰勝強大的對手，甚至是以顯而易見的差距被打倒。觀眾由一開始的出乎意料，到失望、迷茫再到反思，才發覺這樣的結局才是在演繹生活，而不是虛構童話。倘若按照傳統大團圓式結局去刻畫，樂瑩只用一兩年的練習打敗十幾年甚至幾十年訓練的專業選手，那才是搖搖欲墜的“爽文”，經不起推敲，也擔不住鮮花與掌聲。



比起迎合中國人圓滿的思想，去製造一個完美的、皆大歡喜的結局，這種貼合實際、真正從人物角色設定出發的、符合客觀規律的“非團圓式”結局，更像一個完美的句號。它能夠真實地將生活剖析給人看，告訴我們現實固然殘酷，但生命依然如歌。在“非團圓式”大結局中，我們能更清醒地審視自己的情感，發揮想象力與批判性思維，而不是沉浸在某種不切實際的幻想中。

