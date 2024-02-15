八達通可充值數字人民幣硬錢包

港人在深圳中行辦理數字人民幣硬錢包。（香港文匯報） 中評社香港2月15日電／香港文匯報報導，深圳中行有關人士表示，該行去年推出的數字人民幣硬錢包，可以在商戶POS機上使用，也可以全國通用，通過手機NFC和軟錢包進行綁定即可。港人可以在手機上對硬錢包進行餘額和交易紀錄查詢、充值、加設密碼、設置限額等進階操作。



他稱，目前深圳中行已有總數17台辦理硬錢包的設備，陸續布設在中國銀行羅湖區轄內的各個網點。中國銀行聯同羅湖區政府、香港八達通集團，打造出為跨境人群（非本地居民）精準投放消費券的場景。港人從羅湖口岸入關，在關口中國銀行的數幣發卡機上，憑港澳居民來往內地通行證，用經過實名的八達通App上的餘額，即可在發卡機上自助購買一張數字人民幣硬錢包，用於商戶消費或乘坐羅湖區共計104條線路公交。



港人黃先生表示，有一張中行數字人民幣硬錢包，自己出行和就餐等便捷很多了。去年羅湖區舉行了“跨境嘉年華”活動，推出港人持硬錢包在羅湖區指定1，000多家商戶消費時，可以享受八折優惠，由羅湖區政府給予補貼，消費1，000元時每人最高補貼200元，吸引了大量港人辦理硬錢包消費。



硬錢包研擴展至來華遊客



談到硬錢包自助發卡機跨境場景後續規劃時，深圳中行有關人士表示，“跨境＋硬錢包”在今年迎來2.0升級模式，計劃面向所有境外來華人士，當他們入境後，無需手機網絡，只要憑護照在機場、口岸的中國銀行硬錢包發卡機上領取數幣硬錢包卡（用Visa、Master充值）；即可在機場各商戶消費，再直接坐觀光大巴進入市區。