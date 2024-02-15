中評社北京2月15日電／網評：消費是一篇同題共答的“大文章”



來源：紅網 作者：段官敬



據光明網報導，日前，商務部將2024年定為“消費促進年”。商務部副部長盛秋平近日表示，商務部將堅持“政策和活動”雙輪驅動，辦好系列消費促進活動，推動消費從疫後恢復轉向持續擴大，更好滿足人民美好生活需要。



消費作為拉動經濟增長的“三駕馬車”之一，發揮著不可替代的作用，被視為經濟高質量發展的最內生動力。“消費促進年”讓中國億萬級別的消費潛能市場，釋放更為澎湃強大的能量。可以說，“消費促進年”就是一味催化劑，必將點燃中國消費市場的新一輪經濟高質量發展“導火索”，其對市場經濟拉動力與杠杆作用無法估量。



供給側結構性改革，另一端正是消費端的提檔升級。“政策和活動”雙輪驅動，一套利好政策“大禮包”，諸如發放消費券、刺激消費水平、釋放消費動能等等，讓消費者的意願更加強烈、讓消費層次更加完善，對經濟與產業結構優化布局具有潛在的動力影響。從這點來說，“消費促進年”也是供給側結構性改革之年，更是經濟結構與產業體系優化轉型利好年。當然，消費的導向性，對經濟高質量發展的引擎力是不可或缺的，同樣也在串聯生產鏈、技術鏈、就業鏈等經濟維度，實現一系列的連鎖反應，推動中國市場經濟穩步前行。



消費的源頭在經濟收入水平，在就業這個最大的民生問題。刺激消費、促進消費，最終的目的是滿足人民群眾對美好生活向往的意願，打通經濟循環的良性體，讓消費拉動經濟與產業、擴容就業與增收，實現經濟高質量發展的良性互動與循環體系。從這點來說，完善收入分配機制，建立健全更加科學合理、高效公平的分配制度，增強就業扶持資金投資勢在必行，正如官方統計，2023年政府資金支持就業超3000億元。可見，消費是一篇大文章，還得政府、市場、社會、個人同題共答。

