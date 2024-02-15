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馬英九出席國民黨新春團拜　少了韓國瑜
http://www.CRNTT.com   2024-02-15 10:44:16


國民黨新春團拜，前主席馬英九和吳伯雄都出席。（中評社　張嘉文攝）
　　中評社台北2月15電（記者　張嘉文）今天是春節年初六的開工日，中國國民黨照往例在中央黨部12樓舉行新春團拜活動，由黨主席朱立倫率領黨務幹部和黨工們齊聚拜年，包括前主席馬英九和吳伯雄都出席參與，現場氣氛充滿年味。

　　這場團拜活動現場約近百人出席，包括“立法院”黨團總召傅崐其、書記長洪孟楷等10多位藍委都出席，但目前國民黨人氣最旺的“立法院長”韓國瑜並未出席這場團拜，讓現場少了一個媒體亮點。 


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