芝加哥農產品期價14日下跌

中評社北京2月15日電／據新華社報導，芝加哥期貨交易所玉米、小麥和大豆期價14日全線下跌。



當天，芝加哥期貨交易所玉米市場交投最活躍的3月合約收於每蒲式耳4.2425美元，比前一交易日下跌6.5美分，跌幅為1.51%；小麥3月合約收於每蒲式耳5.855美元，比前一交易日下跌12美分，跌幅為2.01%；大豆3月合約收於每蒲式耳11.705美元，比前一交易日下跌15.75美分，跌幅為1.33%。



