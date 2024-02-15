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芝加哥農產品期價14日下跌
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2024-02-15 10:54:29
中評社北京2月15日電／據新華社報導，芝加哥期貨交易所玉米、小麥和大豆期價14日全線下跌。
當天，芝加哥期貨交易所玉米市場交投最活躍的3月合約收於每蒲式耳4.2425美元，比前一交易日下跌6.5美分，跌幅為1.51%；小麥3月合約收於每蒲式耳5.855美元，比前一交易日下跌12美分，跌幅為2.01%；大豆3月合約收於每蒲式耳11.705美元，比前一交易日下跌15.75美分，跌幅為1.33%。
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