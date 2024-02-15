中評社北京2月15日電／據新華社報導，紐約股市三大股指14日上漲。



截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日上漲151.52點，收於38424.27點，漲幅為0.40%；標準普爾500種股票指數上漲47.45點，收於5000.62點，漲幅為0.96%；納斯達克綜合指數上漲203.55點，收於15859.15點，漲幅為1.30%。



板塊方面，標普500指數十一大板塊九漲二跌。工業板塊和通信服務板塊分別以1.67%和1.42%的漲幅領漲，必需消費品板塊和能源板塊分別下跌0.19%和0.17%。