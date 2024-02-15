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紐約金價14日下跌
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2024-02-15 10:53:12
中評社北京2月15日電／據新華社報導，紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的4月黃金期價14日下跌2.9美元，收於每盎司2004.3美元，跌幅為0.14%。
當天，3月交割的白銀期貨價格上漲23.3美分，收於每盎司22.387美元，漲幅為1.05%；4月交割的白金期貨價格上漲18.4美元，收於每盎司897.3美元，漲幅為2.09%。
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