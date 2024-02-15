法國總統呼籲以色列停止在加沙地帶行動

中評社北京2月15日電／據新華社報導，法國總統馬克龍14日與以色列總理內塔尼亞胡通電話，呼籲以方停止在加沙地帶的行動，並強調落實“兩國方案”的必要性。



據法國總統府14日發布的公報，馬克龍在通話中表示，加沙地帶的傷亡情況和人道主義局勢“不可容忍”，以色列的行動應該停止。法國堅決反對以色列在加沙地帶南部城市拉法展開軍事行動，因為這只會造成更大規模的人道主義災難。馬克龍同時強調應盡快達成加沙地帶停火協議，並避免戰火在地區蔓延，特別是在黎巴嫩和紅海地區。



馬克龍強調向加沙地帶民眾大規模提供人道主義援助的緊迫性，呼籲以色列開放其南部港口城市阿什杜德和其他過境點，以向加沙地帶運送人道主義援助物資。



馬克龍在通話中表達了法方對以方安全的關切，表示所有被扣押人員獲釋是法方的“一項絕對優先項”。



根據公報，馬克龍還重申了法方對以色列定居點政策的譴責，呼籲以方制止部分以色列定居者對巴勒斯坦平民的暴力行為。馬克龍說，衹有落實“兩國方案”，以色列的安全需求和巴勒斯坦人建國的合法期望才能得到滿足。



法國外交部和內政部13日聯合發布公告，宣布制裁被證實對約旦河西岸巴勒斯坦平民實施暴力行為的以色列定居者，目前已有28人因受制裁不得入境法國。



