“立院”8委員會　藍綠可望瓜分雙召委

民眾黨黨團總召黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北2月15日電／“立法院”三黨不過半，常設委員會召集委員選舉將成為各黨下個戰場，由於“立法院長”改選“電話門”風波，綠白衝突加深，藍營本屆又取得人數優勢，藍綠與民眾黨合作變數大。民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌更表示，目前藍綠兩黨尚無與民眾黨團洽談召委的合作，因此藍綠在8個委員會各擁一席，機率較大。



“立院”有8個委員會，委員會下各有2名召委負責排議案、擔任委員會主持，藍綠過往都有與民眾黨合作的經驗，也曾禮讓白營做召委。雖然民眾黨本屆掌有8席，預期平均至委員會各為一人，若無藍綠支持，白營恐無法拿下召委。



日前院長改選爆出“電話門”，不只綠白總召柯建銘和黃國昌吵得凶，民眾黨主席柯文哲更提告綠營發言人，綠白衝突激增，預料未來綠白合難上加難。



藍營曾有“藍白合”破局經驗，眼見綠白衝突，有藍委喊話，呼籲若要與白營合作，應戒慎恐懼，得開大門走大路，加上藍營本屆已取得人數優勢，因此不太可能禮讓。



根據《中時新聞網》報導，在藍綠未表態合作下，民眾黨是否爭取召委？黃國昌表示，民眾黨將以推動改革法案以及強力監督究責為初衷與目標。目前尚未決定特定選舉策略。



若無法取得召委，是否擔心提案無法被排審，不利於法案推動？黃國昌指出，期待只要是福國利民、深化民主法治的相關提案，新“國會”皆能不分黨派共同推動，相信這也是新民意希望看見的。



黃國昌說，民眾黨選前所提出的改革主張及最近公布的優先法案，從“國會”改革到司法改革，都已看見其他政黨的委員呼應、支持，黨團的提案有信心與其他黨團併案審查，共同理性討論、良性合作，為台灣完成重要的改革。