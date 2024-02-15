中方呼籲國際社會共同努力政治解決也門問題

也門胡塞武裝稱美英空襲也門多處目標（圖源：新華社） 中評社北京2月15日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表張軍14日表示，中方願同國際社會一道，繼續為政治解決也門問題、維護中東和平穩定作出不懈努力。



張軍在安理會也門問題公開會上表示，一段時間以來，有關各方就政治解決也門問題保持密切溝通，也門政治進程一度取得積極進展。令人擔憂的是，近期紅海局勢不斷升級，特別是有關國家對也門持續採取軍事行動，加劇紅海水域安全風險，同時嚴重衝擊也門政治進程。中方呼籲胡塞武裝停止對商船的襲擊，同時強調，安理會從未授權任何國家對也門使用武力。任何國家不得曲解、濫用國際法和安理會決議，在紅海水域製造新的緊張局勢。



張軍說，在當前關鍵時刻，中方希望也門各方以人民利益為重，展現決斷，排除干擾，堅定推進政治進程取得最終成果。中方支持以“也門人主導、也門人所有”原則推進政治進程，期待對也門局勢有重要影響力的國家繼續發揮建設性作用。



張軍表示，也門依然是全球人道危機最嚴重的國家之一。當前民眾對糧食、飲用水、醫療等基本需求十分迫切。中方高度關注也門的脆弱人道局勢，呼籲國際社會加大對也門的人道和發展投入，切實幫助改善當地人道狀況。



張軍強調，也門問題的政治解決同地區環境密切相關。當前，加沙衝突外溢，紅海局勢升級，中東地區已經處於極度危險的邊緣。擺在各方面前最緊迫的任務是立即推動實現加沙停火，採取切實、有效、負責任的行動，防止衝突進一步向地區蔓延。相關國家尤其應該傾聽國際社會特別是地區國家和人民的強烈呼聲，停止阻撓安理會採取行動，切實加入到推動加沙早日停火的努力中來。



（來源：新華網）