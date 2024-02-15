計票顯示普拉博沃－吉布蘭組合贏得印尼選舉

中評社北京2月15日電／據新華社報導，印度尼西亞14日舉行大選。多家民調機構的快速計票結果顯示，現任國防部長普拉博沃·蘇比安托與競選搭檔總統佐科的長子、梭羅市現任市長吉布蘭·拉卡布明·拉卡贏得正副總統選舉。



截至發稿時，印尼民調機構“調查圈”對93.7%的選票快速計票結果顯示，普拉博沃和吉布蘭組合得票率為58.25%，雅加達首都特區前省長阿尼斯·巴斯維丹與民族覺醒黨總主席穆海明·伊斯坎德爾組合得票率為25.11%，中爪哇省前省長甘賈爾·普拉諾沃與印尼現任政治、法律和安全事務統籌部長穆罕默德·馬赫福茲·馬哈茂丁組合得票率為16.64%。



當天晚些時候，普拉博沃宣布獲勝並呼籲國民在選舉後重新團結起來繼續前行。他同時表示，仍需等待選舉委員會宣布最終計票結果。



普拉博沃此前曾表示，如當選將繼承現任總統佐科的執政綱領和國家發展戰略。



印尼選舉委員會數據顯示，本次大選有超過2.04億選民註冊，其中約53%的選民年齡在40歲以下。分析人士認為，普拉博沃勝選反映出大量年輕選民對延續佐科政策、大力發展本國經濟以促進就業和提高民生福祉的熱切期望。



本次總統選舉的官方計票結果將於3月20日前公布，新任總統將於10月20日在印尼新首都努山塔拉舉行就職儀式。