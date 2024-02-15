以色列北部遭火箭彈襲擊致1死7傷

中評社北京2月15日電／據新華社報導，以色列國防軍14日發表聲明說，以色列北部多地當天上午遭到來自黎巴嫩的火箭彈襲擊。以急救組織“紅色大衛盾”確認，襲擊造成1名平民死亡，另有7人受傷。



“紅色大衛盾”對當地媒體說，急救人員在以色列北部城市采法特一棟被火箭彈擊中的建築搜救時發現一名死者。另有7人在襲擊中受傷，被送往醫院救治。



以軍在聲明中說，本輪火箭彈襲擊的目標是以軍位於該國北部的一處基地，以軍隨後攻擊了火箭彈的發射地點作為回應。聲明中沒有透露以軍基地是否被擊中。



