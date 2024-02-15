中方呼籲：提供更多緊急人道援助

中評社北京2月15日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表張軍13日呼籲加強全球人道援助行動，發達國家應向有需要的發展中國家提供更多糧食和資金緊急人道援助。



張軍在安理會氣候、糧食與安全高級別公開辯論會上表示，當前，一些亞非拉國家面臨嚴峻的糧食危機，迫切需要國際社會施以援手。人道援助不應被用作施壓的工具，不應附加任何政治條件。



張軍說，氣候變化關乎人類生存和發展。越來越多的極端天氣正威脅糧食生產，發展中國家首當其衝。中方一貫強調，要有針對性地採取行動，切實幫助發展中國家增強氣候韌性，保障糧食安全，阻斷氣候、饑餓與衝突間的惡性循環。



張軍指出，當前全球糧食產量完全足夠所有人需要，卻有近8億人挨餓。這是全球發展不平衡不充分的體現。發達國家不能只喊漂亮口號，要切實兌現官方發展援助承諾和氣候融資承諾，取消不合理的農業補貼。要堅決反對單邊制裁、“脫鈎斷鏈”、技術封鎖等新型霸權行徑，為發展中國家參與全球市場、分享新興產業紅利、實現農業產業升級創造公平有利的國際環境。



張軍表示，需要完善全球糧農治理體系。國際大糧商壟斷定價權、農產品高度金融化等痼疾，造成國際糧食市場的動蕩失衡。國際社會要疏通糧食產供鏈的“堵點”“斷點”，打造安全穩定、暢通高效、開放包容、互利共贏的產供鏈體系。要提高發展中國家代表性、發言權和決策權，推動國際糧農治理更加公平合理。



張軍強調，無論在應對氣候變化還是在維護糧食安全方面，中國都高度重視，積極採取有力行動。中國是聯合國糧農組織南南合作框架下資金援助最多、派出專家最多、開展項目最多的發展中國家。中國提出全球發展倡議、國際糧食安全合作倡議，幫助發展中國家提高糧食生產、收儲和減損能力。