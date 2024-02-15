富權：黃國昌懊惱丟失出任“法務部長”機會？

中評社香港2月15日電／澳門新華澳報15日發表富權文章：黃國昌懊惱丟失出任“法務部長”機會？以下為文章內容。



在農曆新年之前力主第十一屆“立法院”第一會期於二月十六日（此前還曾提出二月六日）開議的黃國昌，在其擔任台灣民眾黨“立法院”黨團總召的朝野協商首戰遭到挫敗，各黨團同意定於二月二十日、亦即開年後第十一天開議後，卻是在春節期間仍然“投入角色”，勤走新北市各大廟宇，年初三更是陪同民眾黨主席柯文哲一同在板橋區發放發財金。此外，他作為“不分區立委”，卻還參照“區域立委”的做法，在新北市設立選民服務站。因而這被解讀是在布局參選新北市長。實際上，黃國昌要參選新北市長，是早就“廣而告之”的計劃。但是，黃國昌在當日播出的過年特別節目中，卻說“比起『立委』，更想當『法務部長』”，卻未提參選新北市長。



這個話題很有趣，因為黃國昌幾乎不用任何努力，在民眾黨主席柯文哲盛情邀請下，退出時代力量並加入民眾黨沒幾天，就被安排在民眾黨“不分區立委”的提名名單內，而且還排在“絕對安全”的第二位。這比起黃國昌二零一六年在第九屆“立委”選舉中，由時代力量提名參加“區域立委”選舉，空降新北市汐止區挑戰國民黨老將、連任七屆的李慶華。雖然戰況激烈，選戰打得很辛苦，但憑藉著頭頂著“太陽花學運領袖”的“光環”，才能攆走李慶華。而在二零二零年的第十屆“立委”選舉中，黃國昌宣布放棄競選“區域立委”連任，交棒給其辦公室主任賴嘉倫，自己則轉戰“不分區立委”。但因時代力量政黨票不足，黃國昌未能連任，而賴嘉倫亦未能守住汐止選區，時代力量的“區域立委”席次最終全軍覆沒。因此，黃國昌應當極為珍稀“立委”的職務。



何況，民眾黨在今屆“立法院”擁有八個議席，在“三黨不過半”的特殊環境條件下，成為“關鍵少數”，隨時可以左右“立法院”的議事結果。實際上，在正副“立法院長”選舉的過程中，就展現了民眾黨黨團的“實力”。而黃國昌作為民眾黨黨團的總召，應當懷有叱吒風雲、運籌帷幄的滿足感和自豪感。但是，為何黃國昌卻仍然並不“滿足”，連聲說“比起『立委』，更想當『法務部長』”呢？

