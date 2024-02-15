陳建仁團拜談新年祈福　太太笑說天主壓力大

陳建仁帶領各部會首長舉行新春團拜。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月15日電（記者 黃筱筠）今天是開工日，“行政院”上午舉行新春團拜，“行政院長”陳建仁致詞說，他新年祈福希望地球永續、兩岸和平、風調雨順、“國泰民安”、社會繁榮、全民健康等，太太笑說你要求太多，天主壓力很大。



陳建仁今天帶領副院長鄭文燦、秘書長李孟諺以及各部會首長等舉行新春團拜。



陳建仁致詞說，今年會面臨很多國際挑戰，年節期間他也看一些國際報導，歐洲、中東、東亞，甚至南海地區都面臨區域經濟挑戰，對台灣來說，都要全力以赴。2024大選三個政黨沒有一個全贏、也沒有一個政黨全輸，上天旨意告訴我們，台灣要團結合一，不管朝野都要團結，“國家”才能穩健向前走、溫暖強韌。



他也提到，今天已經是大年初六，開春上班第一天，看到大家精神抖擻，大家都很開心，這就是風調雨順、“國泰民安”好徵兆，我們在聖家堂有春節彌撒，太太說今年祈禱是什麼，他當然要自我檢討，過去一年做錯很多事情，請天主原諒，講到這裡大家也笑了。



他說，要請同仁多擔待，他也祈福希望兩岸和平、風調雨順、“國泰民安”、社會繁榮、全民健康等，太太笑說你要求太多，天主覺得你太貪心，天主壓力很大。



陳建仁提及，他常常用瑞士洛桑管理學院（IMD）的世界競爭力排名，數位競爭力台灣五項指標排名第一，去年努力往前邁進，剛好時間關係，8＋1社會福利津貼增加、軍公教加薪等，大家都有目共睹。公共建設經濟規模達到16年新高，公共建設大幅度增加。



陳建仁表示，內政、“國防”、外交、財政、經濟、勞動、兩岸都相當好，春節期間謝謝“交通部”大家努力，這次運輸相當順暢，他跟海洋委員會主委管碧玲去巡視新竹艦，設備相當好，還有醫療專區，搶救海上受難者，可以接受治療。



他也提到，看守“內閣”每一天都要往前進，都要“福國利民”，照顧民眾大小事，再次謝謝各部會首長，謝謝“政務委員”，秘書長、副院長給他很多幫助，讓他一個沒有來過“行政院”的人，做得相當不錯，感恩致詞，謝謝大家努力。還有“行政院”同仁，雖然比較少見到大家，表現不錯，謝謝大家，當我們團結在一起就可以穩健往前邁進，讓全民幸福美滿，謝謝大家努力，展望未來，有光明燦爛美好未來。