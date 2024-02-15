蔡壁如任台中市府顧問缺席團拜　盧秀燕緩頰

台中市府新春團拜，市長盧秀燕與眾人合影。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月15日電（記者 方敬為）台灣民眾黨前“立委”蔡壁如獲中國國民黨台中市長盧秀燕延攬擔任有給職市政顧問，藍白合作引起關注，但今天市府舉辦新春團拜，蔡缺席。盧秀燕受訪緩頰表示，未要求同仁必須出席。蔡壁如接受媒體電訪表示，因尚未完成報到，不希望市府團拜失焦，但她人已在市府逐層拜訪熟悉。被問到是否出席民眾黨團拜？她說，沒接到通知。



蔡壁如去年投入台中第一選區“立委”選舉，最終以7250票之差敗給民進黨蔡其昌，選後允諾會“留在台中”，過年前並被盧秀燕延攬入府，出任12職等市政顧問，薪水約新台幣10萬元起跳。國民黨與民眾黨未來在台中市的互動與合作，備受關注。



台中市政府15日上午舉辦開工新春團拜儀式，盧秀燕率副市長、29個局處首長、區長、市政顧問一同賀年，但不見蔡壁如出席。盧秀燕對此表示，新春團拜是開放市府同仁自發性參與，未要求同仁必須參加，所以大家如果有其他公務行程需要處理，當然是以個人行程安排為優先，例如副市長賴淑惠今天北上出席“行政院會”，就沒有參與新春團拜。



對於蔡壁如加入市府團隊，盧秀燕說，希望台中市政府不分黨派，各種人才都有，愛才惜才，所以她主動邀請。蔡很有經驗，過去在台北市政府任內，就是北市政府的專職顧問，對於這個角色與職務非常熟悉，也希望蔡的加入，對於台中市政府建設與市民服務有更多幫助。



蔡壁如今天正式報到，在臉書上貼出搭乘公車通勤的照片，對於未出席新春團拜，她接受媒體電訪表示，因為她還沒完成報到手續，不希望市府新春團拜失焦，不過她人已在市府逐層拜訪，希望能夠盡早熟悉勤務。媒體追問，沒有參加民眾黨團拜嗎？蔡反問，民眾黨什麼時候團拜？沒人通知她。