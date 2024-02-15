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國際油價14日下跌
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2024-02-15 11:30:12
中評社北京2月15日電／據新華社報導，國際油價14日下跌。
截至當天收盤，紐約商品交易所3月交貨的輕質原油期貨價格下跌1.23美元，收於每桶76.64美元，跌幅為1.58%；4月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌1.17美元，收於每桶81.60美元，跌幅為1.41%。
（來源：新華網）
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