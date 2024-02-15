多國春節期間採取措施吸引中國遊客

中評社北京2月15日電／據新華社報導，在中國人歡度農曆龍年春節期間，瑞士、希臘和埃及採取多種措施吸引中國遊客的到訪。



瑞士日內瓦旅遊局長阿德里安·熱尼耶日前給中國人拜年的視頻在抖音平台獲得超過1000萬點擊。視頻中，熱尼耶身穿中國東北大花套裝穿梭於日內瓦街頭，舉起雙手行拱手禮，用地道的普通話向中國人拜年。



這條視頻走紅後，熱尼耶在社交媒體上又發布一條主題詞是“祥龍納福”“日內瓦民眾祝福大家新春快樂”的視頻。日內瓦數家酒店、博物館的員工在視頻中用普通話拜年，熱尼耶則依舊身著大花套裝登場，進一步拉近與中國觀眾的距離。



日內瓦旅遊局市場經理趙蕾告訴新華社記者，疫情前日內瓦的首要遊客來源市場一直是中國，疫情後日內瓦在中國遊客中的吸引力有所下降。如今，日內瓦為吸引中國遊客採取了不少措施，如提升中國遊客國內支付系統便利化以及城市導覽便利化等。



在希臘，雅典國際機場12日為中國遊客舉辦春節慶祝活動。一夥身著節日紅色裝扮的希臘年輕人穿行在排隊值機的人流中，高擎舞龍道具。象徵著成功與力量的金龍在機場大廳舞動，營造出中國傳統節日的喜慶氣氛，讓中國遊客感受到賓至如歸。



雅典國際機場公關與營銷總監約安娜·帕帕佐普盧表示，該機場今年為中國遊客提供了更多便利服務，包括為旅客提供中文信息服務標識、在機場免稅店聘用講中文的人員、提供掃碼支付服務。此外，機場大廳還將推出可提供中文服務的移動機器人。

