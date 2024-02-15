馬英九：期許韓國瑜領導提有利兩岸和平法案

國民黨前主席馬英九在國民黨新春團拜上致詞。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月15日電（記者 張嘉文）中國國民黨前主席馬英九今天在國民黨中央新春團拜上表示，國民黨重回“立法院”第一大黨地位，期許在黨籍“立法院長”韓國瑜和副院長江啟臣的領導下，提出有利國際、民生，兩岸和平的法案，才不負選民所託。



馬英九強調，國民黨更要精誠團結，強力監督新政府，地方執政縣市首長，施政得到民眾支持。他請求黨內先進，團結所有力量，讓國民黨重新出發。



國民黨今天舉行新春團拜活動，由黨主席朱立倫率領黨務幹部、黨工齊聚拜年，與會者包括前主席馬英九和吳伯雄、“立法院”黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷等多位國民黨“立委”以及中常委、中評委等近百人出席，現場氣氛熱鬧。



馬英九在會中致詞表示，很開心今天和大家齊聚迎接新的一年，今年初的大選，國民黨雖然失利，但在朱立倫的領導下，成功穩住“立院”席次，讓國民黨重回“國會”第一大黨地位。



馬英九說，韓國瑜和江啟臣都是國民黨推出的優秀人選，期許“立法院”黨團在他們領導下，提出有利民生，兩岸和平的法案，不負選民所託，而國民黨更要精誠團結，強力監督新政府，地方執政縣市首長，施政得到民眾支持，重新出發。



馬英九祝福“中華民國”在新的一年，風調雨順、天災少，國泰民安、出口多，全台人民都能青龍報喜、好運龍來。