海關助力“洋年貨”新鮮抵運

中評社北京2月15日電／據人民網報導，近日，來自東南亞的120.12噸鮮香蕉在天津新港口岸快速通關，這也是今年以來天津新港口岸進境的最大一批鮮香蕉。



春節的腳步越來越近，香蕉、菠蘿等熱帶水果迎來進口高峰，水果的跨境“春運”一派繁忙。為確保這些遠道而來的進口水果以最新鮮的狀態端上老百姓的“果盤子”，天津新港海關實施“兩段准入”“快速驗放”等便利措施，將進口水果的通關時間不斷壓縮，真正做到“無縫連接”，全方位做好年貨進口通關工作，不間斷保障春節消費市場供應。



“天津新港海關開設進口水果通關‘綠色通道’，幫助企業抓住黃金銷售期。同時，我們還著力加強進口水果監管，重點開展病蟲害等有害生物檢驗檢疫，為進口水果叠加安全保障。”天津新港海關查驗一處副處長吳漢國說。據統計，1月份，在天津新港海關的監管下，天津新港口岸已進口水果2.95萬噸，貨值1.34億元。



在山東青島，近日，青島海關所屬威海海關綜合業務一科關員張薇正在對一票進口水產品報關單進行審核。該批19噸重的凍碟魚頭將進入檢驗檢疫環節，經海關驗放後，貨物將銷往全國各地。



隨著消費升級需求拉動，近年來一些人氣進口食品越來越多地出現在大大小小商場超市的貨架上，豐富了國內消費市場。隨著春節臨近，這些商品的名稱也越來越多地出現在進口報關單上。



“一般在農曆小年前後會達到年前進口的峰值。”作為一名從事報關單證審核工作多年的關員，張薇在這一崗位上積累了豐富的經驗。她既經歷過紙質報關單堆滿桌案的“老黃歷”，也見證了通關無紙化、全國通關一體化等改革的歷史時刻。身處進口貨物通關一線，每年經她手的報關單平均有幾萬份，其中進口食品就超過了兩成。



2月6日上午，沈陽海關所屬遼中海關關員王毅、趙超早早地來到了跨境電商監管現場。節日前後，“洋年貨”的通關單數量持續走高，在沈陽綜合保稅區的跨境電商保稅倉內，3層樓高的貨架被堆的滿滿當當，叉車高效運轉，流水線上的包裹快速移動，操作工人正在熟練地打包……寒冷的冬日裡，這裡卻是一派火熱的景象。

