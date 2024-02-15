中評社北京2月15日電／據人民日報報導，2月12日晚，一簇簇禮花絢爛綻放，照亮澳門夜空，閃耀濠江兩岸，也把澳門特區賀歲重頭戲“慶祝澳門特別行政區成立25周年 2024年農曆新年花車匯演 騰龍運鑽歡樂春節”的首場花車匯演推向高潮。



15輛精心設計裝扮的花車滿載新春祝福，搭乘30支表演隊伍、約千名表演者，成為歌舞和音樂表演的歡樂舞台，為觀眾呈現豐富精彩的表演，共慶新春及澳門特區成立25周年。



在花車巡游終點漁人碼頭現場，李女士將手機鏡頭對准自己，以夜空綻放的煙花為背景，為遠方的親人錄制視頻，她滿懷激情地說：“祝願親朋健康開心，祝願澳門越來越好，祝願祖國繁榮富強。”今年澳門特區旅遊局首次延伸花車巡游路線至澳門漁人碼頭，並安排精彩表演，吸引觀眾駐足欣賞，感受節慶氛圍。



澳門春節活動豐富多彩，除夕益隆炮竹廠舊址、媽閣塘片區等多個歷史片區游人如織，遊客在文化味兒十足的畫展、工作坊、拍照裝置等中瞭解澳門歷史變遷；正月初一238米大金龍巡游送祝福；正月初二氹仔、北區等片區多場演出由內地文藝院團傾力呈獻；正月初三花車巡游、煙花匯演將節慶氣氛推向高潮。據悉，煙花匯演還將在初七和元宵節再度呈現，花車巡游將在初八走進社區，15輛花車還將分時段在不同片區展示。



來自澳門特區政府治安警察局的最新統計顯示，2月12日入境澳門遊客217448人次，顯示出澳門旅遊業蓬勃興旺的良好發展勢頭。與此同時，來自橫琴的統計數據顯示，2月12日橫琴口岸單日客流量首次突破8萬人次，同比增長103.6%。



澳門特區行政長官賀一誠表示，今年特區政府將致力推動產業多元，促進消費及盤活社區經濟。