香港金融業開市　期待龍年“龍翔九天”

中評社北京2月15日電／據新華社報導，2月14日香港交易所龍年首個交易日拉開帷幕。同日，香港金銀業貿易場也舉辦了新春開市儀式。



港股當日上午低開高走。恒生指數午市報15769.95點，升23.37點。金銀業貿易場開市第一口金價為九九金每兩（37.429克）報18488港元，較兔年最後一個交易日低452港元。



香港特區政府財政司司長陳茂波在港交所開市儀式上表示，過去4次龍年，港股都有回報。目前市場普遍認為歐美息口已經見頂，稍後會逐步回落，加上內地經濟穩中向好，這些因素都會對投資情緒和資產市場帶來正面影響。他希望港股在新一年能迎來新氣象。



香港特區政府財經事務及庫務局局長許正宇在金銀業貿易場開市儀式上表示，香港在不同的經濟周期下，都能利用金融優勢來服務不同地區和市場，在危機中尋找到新的機遇，體現出香港極大的韌性和歷經鍛煉的能力。他相信香港整體市況和金融業發展定能穩步上揚、煥發生機。



香港交易所主席史美倫表示，香港是自由開放市場，無可避免會受到外圍環境影響。面對目前大環境的挑戰，香港作為國際金融中心的優勢不變。



香港交易所集團行政總裁歐冠升說，亞洲對全球的影響力正在擴大，隨著中國經濟持續增長，對亞洲影響力會越來越大。他認為，香港未來宏觀環境依然複雜，但仍有不少中長期機遇，最重要是提升市場韌性，擴展新業務及應用科技等應對挑戰。



（來源：新華社）